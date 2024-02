Alessio Dionisi ha commentato così la sconfitta del suo Sassuolo contro l’Atalanta:

“Questa partita era abbastanza difficile per noi, in casa dell’Atalanta, abbiamo fatto un ottimo primo tempo – le sue parole a Sky -. Il risultato è negativo, ora arrivano partite non decisive ma sicuramente importanti, dovremo essere bravi a non abbatterci in caso di episodi negativi come quello di oggi”.