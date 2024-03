Real Madrid , insulti razzisti a Vinicius Jr. . Il club denuncia l’arbitro

Real Madrid ha emesso un comunicato in cui ha annunciato di aver presentato un’istanza al Comitato di Disciplina della Federazione Spagnola di calcio contro l’arbitro della sfida in casa dell’Osasuna ne LaLiga, Juan Martínez Munuera, reo di non aver preso in considerazione gli insulti razzisti dei tifosi di casa rivolti a Vinicius Jr nella vittoria dei Merengues a El Sadar. Il club madrileno ha riportato nella sua nota che Juan Martínez Munuera “ha omesso, in modo volontario e deliberato, gli insulti e le grida umilianti dirette in modo ripetuto verso il nostro giocatore Vinicius Junior, nonostante fosse stato avvertito in modo insistente dai nostri giocatori nel momento stesso in cui questi si stavano verificando”. Così riporta www.sportmediaset.it

IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

Dopo i gravi insulti pronunciati, ancora una volta, contro il nostro giocatore Vinicius Junior, in questo caso durante l’ultima partita di campionato disputata dalla nostra squadra a El Sadar, il Real Madrid C. F. comunica quanto segue:

Il nostro club ha presentato un reclamo al Comitato di Disciplina della Real Federación Española de Fútbol contro l’arbitro della partita Juan Martínez Munuera, a seguito della redazione negligente del referto arbitrale. Questo arbitro ha omesso, in modo volontario e deliberato, gli insulti e le grida umilianti dirette ripetutamente verso il nostro giocatore Vinicius Junior, nonostante fosse stato avvertito in modo insistente dai nostri giocatori nel momento stesso in cui questi si stavano verificando.

Inoltre, il Real Madrid ha presentato un reclamo presso questo organo federale in relazione agli insulti e alle grida umilianti menzionati, e ha trasmesso gli stessi alla Commissione Statale contro la Violenza, il Razzismo, la Xenofobia e l’Intolleranza nello Sport, al fine di identificare e sanzionare coloro che li hanno pronunciati.

Di fronte a questi tristi eventi accaduti a El Sadar, il Real Madrid ha ampliato la denuncia presentata lo scorso venerdì 15 marzo presso la Fiscalía General del Estado per i reati di odio e discriminazione, in relazione agli insulti razzisti e di odio diretti verso il nostro giocatore Vinicius Junior nei pressi dello stadio Olimpico di Montjuic e dello stadio Metropolitano di Madrid, chiedendo che vengano identificati gli autori degli stessi.

Il Real Madrid condanna nuovamente questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio e esige che vengano adottate, una volta per tutte, le misure necessarie per eradicare la violenza che il nostro giocatore Vinicius Junior continua a subire.