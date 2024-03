Serie A, Inter- Napoli 1-1 a Darmian risponde Juan Jesus

Il match clou posticipo della 29? giornata tra Inter e Napoli finisce 1-1. 1-1 I.

I nerazzurri iniziano bene , il match . Meret interviene due volte una su colpo di testa di Darmian , , sulla respinta respinge conclusiobne di L autaro, Il vantaggio nerazzurro arriva aò 43′: cross di Bastoni e Darniam lascuiato solo in area di sinsitro fulmina Meret.

A inizio ripresa l’Inter sfiora il raddoppio con un destro di Lautaro che trova la risposta di un attento Meret. Il Napoli piano , paino alza il baricentro senza trovare situazioi postive per pareggiare la partita. Calzona manda in campo Cajuste, Mario Rui e Simeone. Il gol partenopeo arriva all’81’; corner contestato da Darmian , dalla bandierina Politano , Bastono prolunga di testa , Juan Jesus alle spalle del difensore nerazzurro mette la palla di testa alle spalle di Sommer. Nel quarto d’ora finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma lo fanno in maniera piuttosto confusa, affidandosi soprattutto agli strappi in campo aperto. Il nervosismo dilaga, entrambi i tecnici finiscono sul taccuino di La Penna, ma il risultato non cambia più.Inzaghi frena dopo 10 vittorie consecutive, ma rimane saldamente in vetta alla classifica, a +14 sul Milan.

IL TABELLINO

Inter-Napoli 1-1

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (1′ st Bisseck 6), Acerbi 6, Bastoni 6,5; Darmian 7 (39′ st Buchanan sv), Barella 6,5 (25′ st Frattesi 6), Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6,5 (34′ st Dumfries 6); Thuram 5,5, Martinez 6 (34′ st Sanchez 6).

Allenatore: Inzaghi 6

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5, Olivera 5 (30′ st Mario Rui 6); Anguissa 6, Lobotka 6,5, Traoré 6,5 (25′ st Cajuste 6); Politano 6,5 (45’+2 st Ngonge sv), Raspadori 5 (30′ st Simeone 5,5), Kvaratskhelia 6,5 (45’+2 st Lindstrom sv).

Allenatore: Calzona 6

Arbitro: La Penna

Marcatori: 43′ Darmian (I), 36′ st Juan Jesus (N)

Ammoniti: Pavard (I), Lobotka (N), Barella (I)