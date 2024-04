Milan , Pioli:”noi stiamo bene , possiamo colpire i giallorossi”

Stefano Pioli , Roma – Milan , obittivo per il ‘Diavolo conquistare la semifinale Europa League.. Allo stadio Olimpico contro la Roma , si riparte dall1’-.0 a favore dei giallorossi nel match d’andata giocato a San Siro.

“Dobbiamo avere la massima fiducia e credere in noi stessi nel modo più assoluto, abbiamo le abilità per giocare una grande partita e per cercare di vincerla – le parole del tecnico rossonero a Milan TV -. La gara d’andata non conta più, è inutile stare a ripensarci. Sicuramente ci sono tante piccole cose che possiamo e dobbiamo fare meglio per mettere in difficoltà i nostri avversari. In ogni caso sarà tutta un’altra partita, dovremo metterci tanta qualità e tanta energia”. E ancora: “Ho fiducia nei miei giocatori, noi stiamo bene possiamo colpire i giallorossi”,