Real Madrid, Ancelotti:” sono orgoglioso della mia squadra”

Il Real Madrid batte ai calci di rigore il Manchester City , e vola nella semifinale Champions League in cui affronteranno il Bayern Monaco.

Non sono bastati i 90 minuti e suppplementari per decretare la semifinalista. Dopo il 3-3 nel match d’andata , il match dell’Ethiad è terminato 1-1. Carlo Ancelotti festeggia sopo i calci di rigore la vittoria. “Sono contentissimo, sapevamo che dovevamo soffrire e abbiamo sofferto. Partita difficilissima, ma per vincere e qualificarci dovevamo avere questo atteggiamento. Avevamo iniziato bene, poi hanno giocato e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati calmi e pazienti, alla fine abbiamo vinto”.”Sono molto orgoglioso della fase difensiva perché non siamo abituati a farla così. Abbiamo occupato gli spazi e siamo stati compatti. Non è facile avere più controllo della partita contro il City, loro sono i campioni” ha detto Ancelotti.