Real Madrid in semifinale Champions League. City battuto ai calci di rigore

Il Real Madrid supera il Manchester City ai calci di rigore nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League e conquista la prima semifinale della competizione europea. IMatch dai grandi toni agonistici ,. così com’era preveibile sulla falsa riga del match d’andata termoinato 3-3.

La sfuriata iniziale dle City è interrotrta dal vantaggio dei Blancos Blancos: 12′ Ederson fa un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Rodrygo , sulla ribattuta lo stesso attaccante madrileno piazza la palla con potenza sotto la traversa. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 19′ il colpo di testa di Haaland si stampa sulla traversa, Bernardo Silva sottoporta ma defilato si ritrova il pallone tra i piedi a due passi dalla riga di porta ma controlla male e si divora l’opportunità. Ci prova Al 27′ da fuori di De Bruyne , ma Lunin è attento. Il City stazione nella metà campo del Real che si difende bene . Al 36′ Haaland libera Grealish al tiro, ma Rudiger è bravo a rimontare e murarlo in angolo. Il Real chiude il primo tempo titalmente arroccato in difesa ma in vantaggio di un gol.

Nella ripresa Il City riprende l’assalto ancora più evidente , il Real arriccato e chiuso in difesa. la palla gira bene tra i piedi dei ragazzi di Guardiola, rischiando il contropiede dei Blancos piuttosto rari. La pressione è asfissiante , il real tiene anche se a fatica concedendo poco al City , e quando trova lo spazio ,c’è Lunin pronto ad intervenire. Guardiola si gioca allora la carta Doku, che a pochi minuti dal suo ingresso è decisivo: il suo cross dalla sinistra è respinto male da Rudiger, il pallone finisce sul piede di De Bruyne che scaraventa in rete di prepotenza la rete del meritato pareggio. Il belga è scatenato e poco dopo va due volte vicino alla doppietta, prima con un gran sinistro da fuori, che sibila di poco oltre la traversa, poi con un destro piazzato dal cuore dell’area, incredibilmente alto. Nonostante gli sforzi dei Citizens il risultato non cambia e al 95’l’ottimo Orsato manda il match ai supplementari.

Nel primo tempo la chance migliore ce l’ha Rudiger nell’ultimo minuto di recupero, ma il suo sinistro è un po’ goffo e finisce alto. Nel secondo le energie sono ormai ai minimi, il City continua a fare la partita, ma di sussulti non ne trova più e alla fine è costretto a giocarsela ai rigori, che s mandano il Real in semifinale.

LA SEQUENZA DEI RIGORI

Alvarez (M) – gol

Modric (R) – parato

Bernardo Silva (M) – parato

Bellingham (R) – gol

Kovacic (M) – parato

Vasquez (R) – gol

Foden (M) – gol

Nacho (R) – gol

Ederson (M) – gol

Rudiger (R) – gol

IL TABELLINO

Manchester City-Real Madrid 4-5 d.c.r.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson 6,5; Walker 6, Akanji 7 (7′ sts Stones sv), Dias 6, Gvardiol 6,5; Rodri, De Bruyne 7 (7′ sts Kovacic sv); Bernardo Silva 5,5, Foden 5,5, Grealish 6,5 (27′ st Doku 7); Haaland 5 (1′ pts Alvarez 6).

Allenatore: Guardiola 6

Real Madrid (4-3-3): Lunin 7,5; Carvajal 6 (5′ sts Militao sv), Rudiger 6,5, Nacho 6,5, Mendy 6; Valverde 5,5, Camavinga 5,5, Kroos 6,5 (34′ st Modric 5); Rodrygo 6,5 (39′ st Diaz 6), Bellingham 5,5, Vinicius 5,5 (12′ pts Vasquez 5).

Allenatore: Ancelotti 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 12′ Rodrygo (R), 31′ st De Bruyne (M)

Ammoniti: Carvajal (R), Grealish (M), Gvardiol (M), Rodri (M), Mendy (R)