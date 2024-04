Roma . De Rossi:” sappiamo che dobbiamo vincere”

La vittoria nel match d’andatat (1-= contro il Milna a san Siro , non mette al riparo la Roma da qualsiasi risultato. Così Daniele De Rossi tiene alta la guardia in vista del derbi euroitaliano contro il Milan.” Ci giocheremo un crocevia stagionale importante. Sia per la Roma che per il Milan l’Europa League è un obiettivo importante – ha spiegato il tecnico giallorosso -. Sappiamo che dobbiamo vincere , lo sa anche il Milan che tenterà di ribaltare il risultato vivranno. Cercheremo di difenderci, ma anche di far male al Milan – ha aggiunto -. Prendere un gol per loro potrebbe essere una dura botta“