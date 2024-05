F1 : a Imola il ruggito di Verstappen. L’olandese conquista la pole nel Gran Premio Made in Italy

Nella due giorni di prove libere è Max Verstappen è sembrato in difficoltà, nelle qualifiche del pomeriggio , Gran Premio Made in Itakly e dell’Emilia e Romagna , è arrivato il ruggito del campione. L’olandese è letteralmente volato con la sua Red Bull lungo la pista di Imola conquistando pole – settima in questa stagione che sommandola a quella dell’ultimo Gran Premio a cocnlusione della scorsa stagione , ne infila otto di seguito , raggiungedo due miti della Formula 1: Alain Prost e Ayrton Senna. Verstappen centra anche la 39° pole in carriera.

Le due Ferrari, considerati i tempi ottenuti nelle prove libere , sembravano poter tenere testa alla Red Bull e McLaren , invece Leclerc e Sainz partiranno dietro le due McLaren di Norris e Piastri . Rosse che potrebbero scalare di una posizione in avanti considerando l’impeding di Piastri in Q1 su Magnussen.Completano la top ten la Mercedes di Russell, la VisaCash App di Tsunoda, i loro compagni Hamilton e Ricciardo e a chiudere Hulkenberg.Delusione per Sergio Perez, seliminato in Q2 e partirà 11°.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA –

1) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole in 1:14.746

2) OSCAR PIASTRI (McLaren)

SECONDA FILA –

3) Lando Norris (McLaren)

4) CHARLES LECLERC (Ferrari)

TERZA FILA –

5) CARLOS SAINZ (Ferrari)

6) GEORGE RUSSELL (Mercedes)

QUARTA FILA –

7) YUKI TSUNODA (Racing Bulls F1 Team)

8) LEWIS HAMILTON (Mercedes)

QUINTA FILA –

9) DANIEL RICCIARDO (Racing Bulls F1 Team)

10) NICO HULKENBERG (Haas)

SESTA FILA –

11) SERGIO PEREZ (Red Bull)

12) ESTEBAN OCON (Alpine)

SETTIMA FILA –

13) LANCE STROLL (Aston Martin)

14) ALEXANDER ALBON (Williams)

OTTAVA FILA –

15) PIERRE GASLY (Alpine)

16) VALTTERI BOTTAS (Stake F1 Team Kick Sauber)

NONA FILA –

17) GUANYU ZHOU (Stake F1 Team Kick Sauber)

18) KEVIN MAGNUSSEN (Haas)

DECIMA FILA –

19) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)

20) LOGAN SARGEANT (Williams)