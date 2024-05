Internazionali d’Italia: Jarry batte Paul e vola in finale contro Zverev

Sarà Nicolas Jarry, a sfidare Alexmader Zverev nella finale al Foro Italico in programma domenica. Jarry conquista la finale dopo aver dominato per ampi tratti contro Tommy Paul. Il cileno ha stravinto nel primo set, vinto 6-3, per poi accarezzare la vittoria già nel secondo parziale: qui lo statunitense, testa di serie numero 14, ha avuto una reazione d’orgoglio e ha vinto al tiebreak (7-3), portando la sfida al terzo set. Nel parziale decisivo, Jarry non ha lasciato scampo al rivale e ha chiuso i giochi in un turno di battuta complicatissimo, durato quasi dodici minuti: 6-3, 6-7, 6-3 il punteggio finale dopo 2h44′ di gioco, che ha consegnato al sudamericano (giustiziere di Tsitsipas) la prima finale in un Masters 1000.