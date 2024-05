Finisce con un pareggio (2-2) la sfida tra Giorentine e Napoli , penultima giornata giornata della Serie A Match piacevole giocato avio aperto dalla due squadra. Rimane un lumicino di speranza per i campionid d’Italia qualificarsi in Europa . Partenopei in vantagfgio con Rrahamani (8′) colpo di testa su azione da calcio d’angolo. La Fiorentina ribalta il match in due minuti: Biraghi su calcio di punizione dal limite (40ì) e N’zola (42′) . Nella rirpesa Kvara (58′) pareggia i conti su calcio di punzione magistralmente calciata all’incrocio dei pali.

IL MATCH

L aposta in palio è alta : un posto nelle Coppe europee. Il Napoli senza Osimhen , schiera lìex Simeone. Di Lorenzo non è della gara , il capitano si ferma durante il riscaldamento. Al centro dela difesa Ostigard e Rrrahamani. La Viola di Italiano con il solito 4-3-2-1 lanciando all’aoice dell’attacco Nzola. Il Napoli inizia bene: corner di Politano, Rrahmani approfitta della leggerezza in marcatura di Martinez Quarta e sigla il vantaggio. Il Napoli prende possesso del match fino alla mezz’ora: Beltran s’invola in area defilato e calcia rasoterra , Meret blocca a terra . Gli ultimi cinque minuti sono di marca vioa che ribalta il risultato: Biraghi pareggia su punizione dal limite magistralmente calciata;: (40′); passano due minuti , e su errore in appoggio di Politano , N’zola con un rasoterra beffa Meret, (42′) .

Nella ripresa occasione per Nico Gonzalez , l’argentino in buona vena sfiora il tris . Il Napoli reagisce a al 57′: Kvaratskhelia sistema la palla al limite dell’area , il georgiano si prende la responsabilità della punizione e calcia all’incrocio dei pali per il 2-2. Il Mapoli prende vigore e la Fiorentina accusa il colpo : sfortunato Politano che gira di sinistro e centra il palo. Italiano corre ai ripari : fuori Kouamé e Nzola, dentro Ikoné e Belotti. L’ex attaccante giallorosso , viene messo giù in area da Lobotka, Marchetti induica il dischetto , poi alla revisione , il Var annulla la decisione. Nel finale il Napoli, spinge e sfiora il gol-vittoria con Raspadori. Al triplice fischio , esulta la Fiesole. La Fiorentina sale a 54 punti , in ottava posizione a+2 sul Napoli (52). Nella loitta per la Conference potrebbe rientrare anche il Torino che viahhia a (50) punti a-2 dagli x campioni d’Italia.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano 6; Dodô 6.5, Martinez Quarta 5.5, Milenkovic 6, Biraghi 6.5 (33′ st Parisi 6); Arthur 6 (44′ st Lopez sv), Bonaventura 6; Nico Gonzalez 6, Beltran 6 (33′ st Mandragora 6), Kouamé 5.5 (21′ st Ikoné 5.5); Nzola 6.5 (21′ st Belotti 6). A disposizione: Martinelli, Christensen, Ranieri, Castrovilli, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Comuzzo, Barak. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3) – Meret 5.5; Mazzocchi 6, Rrahmani 6, Ostigard 6, Olivera 5.5; Anguissa 5.5, Lobotka 6, Cajuste 5,5; Politano 6 (31′ st Ngonge 6), Simeone 5.5 (31′ st Raspadori 6), Kvaratskhelia 7 (41′ st Lindstrøm sv). A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Traoré, Dendoncker. All. Calzona.

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: 8′ Rrahmani (N), 40′ Biraghi (F), 42′ Nzola (F), 12′ st Kvaratskhelia (N).

Ammoniti: Kvaratskhelia (N), Cajuste (N), Mandragora (F).