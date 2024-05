SERIE B – play-off: Catanzaro -Brescia 2-2, (4-2) dts. Calabresi in semifinale

Il Catanzaro batte il Brescia 4-2 e si qualifica alla semifinale play-off conrtro la Cremonese. La squadra di Vivarini centra l’obiettivo , dopo un vibrante match con occasioni ambo le parti.

Il Brescia passa subito in vantaggio all’8: Moncini riceve palla e appoggia morbido in tuffo in area per Galazzi facile mettere la palla in rete. Il Catanzaro reagisce trascinato dal numeroso pubbolico presente al Ceravolo e sfiora il pareggio al 22’ con Vandeputte, di poco impreciso con la sua conclusione in diagonale. Al 26′ il pareggio dei giallorossi con Pietro Iemmello, l’attaccante riceve palla da Biasci a centro area, si gira da vero attaccante e supera Lezzerini che tocca col piede ma non riesce a respingere. Prima del riposo , ancora Iemmello lanciato a rete spara dal limite un sinistro che Lezzerini devia in angolo.

Nella ropresa il Brescia ritorna in vantaggio con Moncini , più veloce di tutti a ribadire in rete approfittando di un rimpallo tra Brighenti e Veroli. Il Catanzaro accusa iol coklpo e sembra poter capitolare per la terza volta . le prova tutte Vivarini , il Brescia si difende bene e respinge gli attacchi dei giallorossi. Le Rondinelle sfiorano il tris con Besaggio e Olzer ma, al 97, all’ultimo respiro : l’ex Dommarumma (subentrato) su cross di Oliveri di testa pareggia i conti. Si va ai supplementari: Brignola firma con un mancino al volo il gol che al 105’, Il secondo tempo supplementare regala tante occasioni ambo le parti , in cattedra salgono i due portieri Fulignati e Lezzerini . Si perde un pò di tempo per l’infortunio al portiere del Catanzaro Fulignati , sostituito da Sala . Il Brescia si sguarnisce allaricerca del pareggio , ne approfitta Iemmello partito in contropiede chiude definitivamente il match al 122’.