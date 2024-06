Francia , Deschamps:”abbiamo iniziato bene, c’è qualità e talento”

tIl ct della Francia Didier Deschamps si gode la vittoria 1-0 contro l’Austria, ma non nasconde le preoccupazioni per l’infortunio di Mbappè

“Apparentemente il naso non è messo per niente bene, vedremo. È la macchia della serata, per noi è un bel problema”

Sul match:” Sono contento perché abbiamo creato tanto e tutte le partite sono difficili. C’è solidità e generosità, potevamo essere più precisi ma pè bene iniziare con una vittoria. C’è qualità e talento, i giocatori sanno che serve anche solidità in fase difensiva e sforzi in non possesso. Abbiamo parlato tanto in campo, ma meglio concretizzare in campo.”.