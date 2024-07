Amichevoli in Val d’Aosta per il Cagliari , Catanzaro e Como

Match amichevoli in Valle d’Aosta del Cagliari Calcio e dell’Unione sportiva Catanzaro 1929, sono state programmate tre amichevoli aperte al pubblico. Lo comunica l’assessorato regionale della Valle d’Aosta al Turismo, sport e commercio. Giovedi’ 25 luglio, alle 17, presso lo stadio Brunod di Châtillon, il Cagliari affrontera’ il Como 1907, squadra neopromossa in Serie A. Martedi’ 30 luglio, alle 19, presso lo Stadio Perucca di Saint-Vincent, il Cagliari incontrera’ il Catanzaro, formazione che ha disputato i play off della Serie B nella scorsa stagione. Sabato 3 agosto, infine, alle 17 a Châtillon, amichevole Catanzaro- Juventus Next Gen, compagine che milita in Serie C. .