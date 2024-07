Lazio , lo sfogo di Kamada

Tutti si aspettavano Anichi Kamada , ma non è stato così , almeno sotto la guida di Maurizio Sarri, poi con Igor Tudor il giapponese è migliorato , ma non è bastato per evitare l’addio con il club biancocelesyte.. Il centrocampista ora è al Crystal Palace ma non dimentica un’annata difficile: “Non giocavo nella posizione giusta. Ho segnato a Napoli ma non è bastato, le aspettative erano altissime – ha raccontato in un’intervista -, ma siccome le cose non andavano bene la gente rumoreggiava a ogni errore. Per loro era colpa mia”.

L’avventura in Italia non è stata indimenticabile tanto che al termine del contratto annuale Kamada ha preferito cambiare aria: “Mi davano del mediocre. Ho giocato sotto la media, è vero, ma la stampa ci massacrava. Poi quando ho ricominciato a giocare e a far vedere cosa sapevo fare, la gente diceva che ero fantastico, ma al primo errore venivo massacrato di nuovo”.Penso che il mio ruolo era quello più avanzato”.

Ora la nuova avventura in Premier League, ma non per questione di soldi: “Prendo la stessa cifra di Roma, ma in Italia c’è un problema importante di tasse, bisogna fare bene i calcoli. La società Lazio paga bene i suoi tesserati, non è tra le prime del campionato per caso”