Tour de France: Campenaerts vince la 18° tappa da Gap a Barcelonnette

La seconda frazione in salita sulle Alpi, con cinque GPM, tutti di terza categoria, se l’aggiudica il belga che con una volata finale brucia negli ultimi metri Vercher e Kwiatkowski. Pogačar resta in maglia gialla

La tappa di oggi del Tour de France, la Gap-Barcelonette di poco meno di 180 km, va al belga Victor Campenaerts (Lotto Dstny), che stacca in volata gli altri due in testa alla corsa, rispettivamente Matteo Vercher (Total Energies) e Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Per la Lotto una vittoria che mancava da 4 anni al Tour, la dodicesima in carriera per il belga. Il gruppo Maglia Gialla, con i tre rivali Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel, se la prende ancora più comoda di ieri, forse per risparmiare le forze in vista delle ultime due tappe di Alpi prima della crono Monaco-Nizza. E per una volta Tadej Pogacar, che conserva la maglia gialla, resta tranquillo nel gruppone. Gli uomini di classifica sono arrivati tutti più di 13 minuti di ritardo rispetto al vincitore di giornata. Nulla cambia nelle prime posizioni delle varie classifiche generali. Domani la terzultima tappa, ovvero la Embrun-Isola 2000, di 144,6 chilometri.