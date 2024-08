Moto-2 , Gran Premio Austria , dominio assoluto di Vietti. Secondo Alonso Lopez , terzo Dixon

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Gara – Una gara da antologia quella di Celstino Vietti che vince Gp d’Austria al Red Bull Ring. Il ipilota del Team Red Bull Ajo che dopo non halasciato scampèo agli avversari e dopo 1 anno vicne sulla stessa pista un Gran Premio

Il pilota piemontese nonostante una brutta caduta in prova e una “sfollata” in curva tre, si porta a casa la quinta vittoria in Moto2, settima in carriera considerando anche le due vittorie nella classe Moto3. Per Vietti Hat-trick, pole, vittoria e giro veloce.

Al secondo psoto so è classificato con oltre due secondi,e Alonso Lopez. Terzo gradino del podio per Jake Dixon, che si è giocato in volata il secondo posto con Lopez e Aron Canet, giunto quarto su Kalex del Fantic Racing.

Buona la gara di Tony Arbolino, giunto al traguardo in quinta posizione.A punti anche Deniz Oncu (Red Bull Ajo), Izan Guevara (Aspar), Manuel Gonzalez (Gresini), il leader della classifica iridata Sergio Garcia e Senna Agius (Intact GP).

Garcia (MT Helmets – MSI) paga caro un long-lap penalty inflitto per track-limits e ora il vantaggio in classifica sul secondo è di soli 20 punti.Terzo Joe Roberts staccato di 32 punti, mentre Alonso Lopez è quarto staccato di 42 lunghezze.

L