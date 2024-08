Serie A: Verona- Napoli 3-0.Scalogeri: lezione di calcio ai partenopei

Senza notizie sull’arrivo di Lukaku , con le dichiarazioni di Antonio Conte in riferimento al mercato , il Napoli incassa una pesante sconfitta al Bentegodi (3-0) alla prima di campionato. A relaizzare il tris scaligero ,Livramento con doppietta di Mosquera , entrabi pescati dal ds Sogliano nelle seconde Divisioni dei campionato olandese e colombiano.

I partenopei sono un cantiere aperto. Tanto look personale, con pèoca sostanza . Qualche settimana fa i tuttologi partenopei indicavano il napoli favorito nei primi match di questo nuovo campionato, al contrario , se ìla dirigenza del napoli non sistema l’attacco e la partenza di osimhen , si rischia di fare lo stesso cammni della scorsa stagione. Già contro il Kodena in Coppa Italia , ci sono state le avvisaglie.

La partita

Conte deve rinunciare anche a Buongiorno, distorsione alla caviglia ieri in allenamento. in difesa il tecnico manda in campo Juan Jesus in coppia con Rrhamani. In attacco Kvara e Simeone .

Il primo tempo è tutto del Napoli che prova la via del gol , le più nitide con Lobotka , lo slovacco calcia da buona posizione su assit di Di Lorenzo ma sbaglia con la palla che termina alta. Il verona si difende ma non passivamente , la squadra di Zanetti è sempre viva. La più ghiotta sul finire del primo tempo capita a Kvara , su errore in appoggio di Frese, , con un gran de recupero in scivolata di Tchatchoua che in scivolata salva la propria porta . Prima del riposo , Kavara costretto ad uscire sostituito da Raspadori , per problemi alla testa , dovuti al fallo di Davidoviz ad inizio del match . il difensore polacco nell’occasione non è stato ammonito da Marchetti.

Nella rirpesa la catastrofe: Il Verona gioca un secondo tempo perfetto asggressivo e pressing ad inizio azione del Napoli . La s quadra di Zanetti trova il vantaggioial 50′ con Livramento che raccoglie l’assist di esterno di Lazovic, anticipa un disattento Juan Jesus e buca Meret. Il raddoppio lo firma Mosquera al 75′, il colombiamo appena entrato in campo servito da Duda. IlIl Napoli è in ginocchio , così il colpo del k.o. definitivo lo mette a segno ancora Mosquera f che irma il 3-0 al 94′. Per gli azzurri solo una traversa di Anguissa.

IL TABELLINO

VERONA-NAPOLI 3-0

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese (dal 13′ st Magnani); Serdar (21′ Belahyane), Duda; Livramento (dal 28′ st Harroui), Kastanos (dal 13′ st Suslov), Lazovic; Tengstedt (dal 28′ st Mosquera). A disp.: Perilli, Berardi, Faraoni, Corradi, Ghilardi, Okou, Dani Silva, Cisse, Mitrovic, Tavsan. All.: Zanetti

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (dal 34′ st Ngonge); Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (dal 5′ st Olivera); Politano, Kvaratskhelia (49′ Raspadori); Simeone (dal 34′ st Cheddira). A disp.: Caprile, Contini, Marin, Mezzoni, Saco, Iaccarino. All.: Conte

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 5′ st Livramento (V), 30′ st e 49′ st Mosquera (V)

Ammoniti: Coppola (V), Tchatchoua (V), Duda (V), Raspadori (N), Belahyane (V)