Champions League : Il Milan cola a picco 3-1 sotto i colpi del Leverpool

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura del Milan in Champions league. A San Siro debuttoo dei rossoneri , battuti dal Liverpool 3-1. Part bene la squadra di Fonzeca è va a segno con Pulisic idopo appena 3 minuti, ma gli uomini di Slot la ribaltano grazie ai colpi di testa dei centrali: Konaté su punizione al 23′ e van Dijk da corner al 41′, poi Szoboszlai chiude i conti al 67′. Infortunio per Maignan, uscito al 51′ e da valutare in vista del Derby con l’Inter. Nel finale contestazione durissima della Curva Sud con lo stadio che già aveva cominciato a svuotarsi da un quarto d’ora.

IL TABELLINO

MILAN-LIVERPOOL 1-3

Milan (4-2-3-1): Maignan 6 (6′ st Torriani 6); Calabria 5 (24′ st Emerson Royal 5,5), Tomori 5,5 (39′ st Gabbia sv), Pavlovic 5, Hernandez 6; Loftus-Cheek 5 (24′ st Abraham 6), Fofana 6; Pulisic 6,5, Reijnders 5, Leao 5,5; Morata 6 (39′ st Okafor sv). A disp.: Nava, Zeroli, Chukwueze, Bartesaghi, Terracciano, Musah. All.: Fonseca 5

Liverpool (4-2-3-1): Alisson 6; Alexander-Arnold 6 (34′ st Gomez 6), van Dijk 7, Konaté 7, Tsimikas 6; Gravernberch 6, Mac Allister 6 (47′ st Endo sv); Salah 7 (47′ st Chiesa sv), Szoboszlai 7, Gakpo 6,5 (23′ st Diaz 6); Jota 6 (23′ st Nunez 6). A disp.: Jaros, Kelleher, Jones, Robertson, Quansah, Morton, Bradley. All.: Slot 7

Arbitro: Eskas (Nor)

Marcatori: 3′ Pulisic (M), 23′ Konaté (L), 41′ van Dijk (L), 22′ st Szoboszlai (L)

Ammoniti: Calabria (M), Fofana (M), Mac Allister (L), Fonseca (M), Konaté (L)