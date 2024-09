Champions League – risultati

È iniziata la nuova edizione della Champions League 2024/25 con un nuovo format con girone unico a 36 squadre. Due le italiane in campo martedì 17 settembre per la prima giornata: la Juventus di Thiago Motta che ha ospitato allo Stadium il PSV Eindhoven esordendo con una convincente vittoria per 3-1 e il Milan che invece esce tra i fischi a San Siro dopo il brutto K.O. in rimonta con il Liverpool. Debutto positivo per i campioni in carica del Real Madrid che hanno avuto la meglio dello Stoccarda all’esordio e per il Bayern Monaco che ha dilagato contro la Dinamo Zagabria chiudendo l’incontro con un larghissimo 9-2. Mercoledì 18 settembre invece big match per l’Inter che affronta il Manchester City mentre il Bologna ospita lo Shakhtar Donetsk.

ore 18:45 – Juventus-PSV Eindhoven 3-1

ore 18:45 – Young Boys-Aston Villa 0-3

ore 21 – Milan-Liverpool 1-3

ore 21 – Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

ore 21 – Real Madrid-Stoccarda 3-1

ore 21 – Sporting Lisbona-Lille 2-0