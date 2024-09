Colpo di scena in casa Roma: De Rossi esonerato

Quello che non sia aspettabo i tifosi giallorossi , invece è avvenuto mediante una nota che ha destato grande sorpresa: “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione”. Con queste righe i Friedkin hanno liquidato il tecnico che era subentrato la scorsa stagione a Mourinho.