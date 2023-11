Basket Serie A – Trento – Brindisi 81-71

L’ottava giornata della Serie A di basket si apre con il successo per 81-71 di Trento su Brindisi. La Dolomiti Energia parte fortissimo (19-9 dopo 10 minuti) e vola sul +17 (47-30) all’intervallo lungo: inutile un buon avvio di ripresa per l’Happy Casa, che incassa l’ennesimo ko e resta ultima in classifica. Per una notte, invece, la formazione di Galbiati è in vetta, anche se in attesa di Virtus Bologna-Brescia e Olimpia Milano-Venezia.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-HAPPY CASA BRINDISI 81-71

(19-9, 47-30, 60-50)

Dolomiti Energia Trentino – Stephens 2 (1/3 da 2), Hubb 16 (2/3 da 2, 3/7 da 3, 3/6 tl), Biligha 6 (3/6 da 2), Grazulis 3 (3/3 tl), Baldwin 10 (1/3, 2/6, 2/2 tl), Ellis 4 (2/2 da 2), Alviti 21 (2/2, 5/6, 2/2 tl), Conti 0, Forray 2 (1/1 da 2), Cooke 6 (3/7 da 2), Udom 11 (2/2, 2/2, 1/1 tl). N.e.: Niang. All.: Galbiati

Happy Casa Brindisi – Sneed 7 (2/10 da 2, 3/3 tl), Laszewski 19 (2/4, 4/6, 3/3 tl), Riismaa 0, Bayehe 11 (4/7 da 2, 3/4 tl), Kyzlink 9 (2/3, 1/3, 2/2 tl), Morris 18 (5/11, 2/5, 2/2 tl), Seck 0, Senglin 7 (2/8 da 2, 1/4 da 3). N.e.: Mitchell, Malaventura, Buttiglione, Guadalupi. All.: Sakota