Italia avanti così! La nazionale azzurra batte 5-2 la Macedonia del Nord

L’I talia certifica a suon di gol la qualificazione verso Euro 2024. L’ultimo match lunedì contro l’Ucraina , basta un solo punto per qualificarsi alla fase finale.

Il match inizia con un brivido : Chiesa resta a terra per un ‘entrata kamikaze -colpo al ginocchio destro – da Dimoski . l’attaccante bianconero si rialza , panchina in allarme .

Dimitrievski;Gli azzurri fanno girare bene la palla e vanno a segno al 14′ con Raspadori , su bella cominazione Jorginho-Berardi , gol annullato dal var per off-.side dell’attaccante del Napoli. Passano tre minuti e Darmian su cross di Raspadori di testa realizza il vantaggio,Gli azzurri controllano un’evanescente Macedonia , Donnarumma non corre nessun pericolo. Il raddoppio arriva al (42′) , la gran botta di Chiesa è imprendibile per Dimitrievski;prima del raddoppio Jorginho sbaglia un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Serefimov , deviato dal portiere macedone, la maledizione del centrocampista azzurro dagli undici metri continua.

Prima del riposo , Chiesa firma la sua personale doppietta e fa 3-0.

Tre cambi per la Macedonia del Nord a inizio ripresa. Subito fiammata azzurra con Raspadori ma al 7′ blackout della difesa di Spalletti e l’appena entrato Atanasov batte Donnarumma con un colpo di testa ravvicinato. Pronta la reazione dell’Italia, che ha l’occasione per il quarto gol ma Barella e Bonaventura si ostacolano al momento del tiro. Tre cambi per Spalletti: dentro Zaniolo, Frattesi e Cristante. Fuori Chiesa, Jorginho e Bonaventura. Ma è ancora la Macedonia del Nord a colpire sempre con Atanasov che riapre la partita. Raspadori chiude i discorsi con un tiro incrociato per il 4-2. El Shaarawy fa il quinto. Gli azzurri ora si trovano a 13 punti in classifica, e nell’ultima sfida del girone, contro l’Ucraina il prossimo 20 novembre, potranno contare su due risultati su tre. Con una vittoria o un pareggio, infatti, la squadra di Spalletti si garantirà l’accesso diretto alla fase finale del torneo, l’estate prossima in Germania. L’Ucraina ha 13 punti, ma è in svantaggio negli scontri diretti: all’andata a Milano l’Italia vinse 2-1.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

IL TABELLINO

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 5-2

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho (17′ st Cristante), Bonaventura (17′ st Frattesi); Berardi (31′ st El Shaarawy), Raspadori, Chiesa (17′ st Zaniolo). A disp.: Buongiorno, Mancini, Cambiaso, Lazzari, Politano, Scamacca, Carnesecchi, Provedel. Ct: Spalletti.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev (1′ st Ashkovki), Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi (19′ st Alimi), Ademi (1′ st Atanasov); Alioski; Bardhi, Elmas (29′ st Churlinov); Miovski (1′ st Ristovski). A disp:. Todoroski, Ilijazovski, Babunski, Mitrovski, Daci, Churlinov, Aleksovski, Shishkovski. All.: Milevski.

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Zaniolo, Acerbi (I), Askovski, Ristovski, Serafimov, Churlinov (M)

Marcatori: 17′ Darmian (I), 41′, 47′ pt Chiesa (I), 7′ st, 29′ st Atanasov (M), 36′ st Raspadori (I), 49′ st El Shaarawy

Foto di Antonio Fraioli