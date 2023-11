Qualificazioni Mondiali 2026. Brasile e Argentina sconfitte

Argentina e Brasile sconfitte nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 in corso in Sudamerica. L’Albiceleste si è dovuta arrendere per 2-0 all’Uruguay grazie alle reti di Araujo e Nunez che hanno riportato un successo che in terra argentina mancava dal 1987. Per i carioca invece è arrivata la doppietta di Luis Diaz, dedicata al papà rapito nelle scorse settimane, ha regalare alla Colombia una vittoria inaspettata per 2-1, inframmezzata soltanto dal vantaggio di Martinelli.