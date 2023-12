Lazio, Sarri:” Marusic? E’ un errore e basta”

L’Inter batte la Lazio 2-0 , altra sconfitta per i biancocelsti in campionato e fischi dagli spalti al termine del match.

“Abbiamo giocato bene fino al raddoppio dell’Inter secondo – le parole del tecnico della Lazio a Dazn -. I primi 20′ del secondo tempo non li abbiamo mai fatti entrare in area. Il secondo gol poi ci ha taglio le gambe, ma i primi 65′ sono stati di ottimo livello. Siamo stati condizionati da un errore e mezzo. Il pubblico ci fischia per errori passati, non per la performance di stasera. Io penso che quella di stasera possa essere una buona base su cui di ripartire in realtà”.L’errore decisivo è stato quello di Marusic: “La palla va sempre giocata dove si vede, non dove ti indica il compagno. È un errore e basta”.