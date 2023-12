Mourinho:”mi piacerebbe avere la squadra dell’Inter del Milan o della Juve”

Mi piacerebbe vincere lo scudetto, avere la squadra dell’Inter, del Milan o della Juve. Ma non è questa la realtà, dobbiamo stare benissimo per finire quarti con tutti i giocatori in forma”. Così Josè Mourinho nel post Bologna-Roma. Lo Special One ha manifestato anche la voglia di restare in giallorosso: il contratto è in scadenza a giugno.