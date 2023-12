Serie A Calcio Femminile : Como Women- Roma 0-2. Giallorosse a+6 sullla Juventus

Posticipi dell’11/a giornata della Serie A eBay 23/24, l’ultima di quest’anno solare, si chiudono con i successi di Roma e Sassuolo; Fiorentina e Inter in campo lunedì alle 18.00 per la sfida che completa il secondo turno del girone di ritorno. 11 vittorie in 11 giornate, primo posto in classifica consolidato e +6 sulla Juventus: la Roma conclude con un successo il 2023 e legittima la leadership del campionato in corso. 3-2 per le giallorosse a domicilio, mentre il Sassuolo vince facile 2-0 a Pomigliano con successo sul Milan, adesso a -1 e terz’ultimo.