Serie A: Lazio – Inter 0-2 , Lautaro- Thuram firmano la prima fuga nerazzurra

(Serena Albino) – Nella 16a giornata della Serie A l’Inter passa all’Olimpico 2-0.I nerazzurri volano a+4 sulla Juventus.

Prima del match tutto o stadio ha voluto ricordare due campioni: Sinisa Mihajilovic 1 anno dalla sua scomparsa e quella recente dell’ex capitano e bandiera storica del Napoli Antonio Iuliano .

La partita:

Parte bene l’Inter con Thuram , la Lazio risponde con Kamada e Guendouzi. Pccasione lazio con Ciro Immobile su cross di Zaccagni il colpo di testa fiisce fuori . Il match prosegue suòlla linea dell’equilibrio a frantumarlo è Marusic al 40′ , il difensore innesca la miccia , grave errore sul disimpegno e retropassaggio , Laurato in agguato si lancia sulla palla supera Provedel in uscita e spedisce la palla in rete.

Il gol con dedica ,alla sua Bahia Blanca, colpita da una tragedia nel pomeriggio. Il tetto di un impianto sportivo è infatti ceduto durante una gara di pattinaggio, a causa di una tempesta, causando 13 morti.

Nella ripresa occasione Lazio con Rovella , Sommer evita il pareggio biancocelste.

La Lazio pressa altissima e ci crede, ma viene punita al 66′. Pochi secondi dopo l’ingresso di Luis Alberto,: Barella serve Thuram, il francese finalizza la ripartenza nerazzurra. Sarri manda in campo Castellanos , attacco con il doppio centravanti, sezna alcun esito. La serata no , all’86’ nell’espulsione di Lazzari per proteste.

‘l’Inter si concede anche qualche minuto con Mkhitaryan seconda punta e l’armeno sfiora il tris. La squadra di Inzaghi vola a 41 punti, +4 sui bianconeri e +9 sul Milan. La Lazio, rimane al 10° posto appiato al Monza tra i fischi del suo pubblico.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (30′ st Cataldi), Kamada (20′ st Luis Alberto); Felipe Anderson (35′ st Castellanos), Immobile, Zaccagni (30′ st Pedro). All. Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Vecino, Hysaj, Basic, Ruggeri.

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (25′ st Frattesi), Çalhanoglu (43′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25′ st Carlos Augusto); Thuram (33′ st Arnautovic), Lautaro Martinez (43′ st Klaassen). All. S. Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Pavard, Agoumé, Stabile.

Arbitro: Maresca.

Marcatori: 40′ Lautaro Martinez (I), 21′ st Thuram (I).

Ammoniti: Thuram (I), Barella (I), Casale (L).

Espulso: Lazzari (L) al 41′ st per proteste.