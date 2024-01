Coppa d’Africa: Senegal – Camerun 3-1

Il Senegal ha battuto il Camerun 3-1 in una gara valida per la seconda giornata del gruppo C di Coppa d’Africa. Senegal in vantaggio con Sarr al 16′, raddoppio di Diallo al 71′. Per il Camerun la rete della speranza firmata Castelletto all’83’. Al 95′ il gol del 3-1 realizzato da Mane che ha chiuso ogni discorso.Grazie a questo successo il Senegal si porta a 6 punti ed e’ in testa alla classifica del girone, il Camerun resta a 1.