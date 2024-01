Supercoppa italiana: Inter – Lazio per un posto in finale. Le probabili formazioni

Inter e Lazio si sfidano a Riad, in Arabia Saudita, Stadio Al-Awwal Park , ore 20:00 con diretta Canale 5 e in Streaming:Mediaset Infinity, +Sport Mediaset, per un posto nella finalissima della Supercoppa Italiana contro il Napoli che ha battuto la Fiorentina (3-0).

Quì Inter: Dumfries e Darmian si giocano un posto con l’esterno olandese favorito. Per il resto in difesa ci saranno Pavard, Acerbi e Bastoni, a centrocampo Frattesi siederà in panchina perché Barella e Mkhitaryan sono al momento insostituibili al fianco di Calhanoglu con Dimarco a sinistra. Lautaro-Thuram sarà il tandem d’attacco.

Quì Lazio: Sarri deve rinunciare a Rovella ,pronto Cataldi. Davanti a Provedel Lazzari è in vantaggio su Pellegrini, sulla corsia sinistra ci sarà Marusic, al centro Patric affianco di Romagnoli. Titolari dall’inizio Guendouzi e Luis Alberto, mentre nel tridente offensivo Zaccagni stringe i denti per un problema al piede ma giocherà dall’inizio. Su Immobile tutto si deciderà nelle ultime ore. Oil bomber biancoceleste sembra aver recuperato se scenderà in campo titolare, Felipe Anderson giocherà a destra, altrimenti dentro Isaksen con il brasiliano nel ruolo di falso centravanti . Castellanos, recuperato partirà dalla panchina .

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Lazio (4-3-3):Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Baccini-Mokhtar

IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Di Bello-Di Paolo