Zerbin , Napoli:” bellissima e inaspettata soddisfazione”

Il protagonista di Napoli-Fiorentina match semifinale Supercoppa italiana è senz’altro Alessio Zerbin. L’ex Frosinone dopo 4 minuti entrato in campo al posto dell’infortunato mazzocchi ha messo a segno il 2 a0 e subito dopo anche la terza rete che ha chiuso il match . “Bellissima e inaspettata soddisfazione, ma sono sempre a disposizione per la squadra e il mister. Bisogna sempre dare tutto in allenamento e quando entri in campo, questo credo sia un bel premio. Sono i miei primi gol col Napoli e immaginare di meglio è difficile, ma siamo solo a metà dell’opera”. Il secondo gol è arrivato dopo una botta in testa e una cavalcata di quaranta metri: “Quando arrivi lì al limite provi il tiro, non ci pensi molto, forse la botta presa mi ha dato una bella sveglia; ho tirato sperando che entrasse in porta”.