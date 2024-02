Frosinone, Di Francesco:” risultato bugiado, di più”

“Faccio f una gran fatica a parlare della partita. Quando non gira non gira. Come ci giriamo prendiamo uno schiaffo. Mi dispiace creare cosi’ tanto e non concretizzare. Alla prima occasione abbiamo preso il gol di un difensore che doveva venire da noi e ha esultato in maniera non corretta. Ha fatto un gesto sbagliato. Era lui che veniva qua, mi aveva chiamato”. Cosi’ l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma: “Il risultato non e’ bugiardo, di piu'”.