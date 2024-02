Premier League: vincono United e Brighton

Mel venticinquesimo turno di Premier League il Manchester United si impone per 2-1 sul campo del Luton, grazie alla doppietta nei primi sette minuti di Hojlund (1’ e 7’): inutile per gli Hatters la rete di Morris (14’). Tutto facile per il Brighton di De Zerbi, che in trasferta spazza via lo Sheffield 5-0: per i Seagulls in rete Buonanotte (20’), Welbeck (24’), l’autogol di Robinson (75’) e due volte il talento ivoriano Adingra (78’ e 85’).

