Roma, De Rossi:” Il primo tempo non mi è piaciuto”!

Daniele De Rossi si gode il quarto successo nelle ultime cinque partite della sua Roma, ma fa aurocritica su quanto espresso dalla sua squadra ne primo tempo:”

“Pesa tantissimo vincere una partita cominciata con quei 45 minuti – le sue parole a Dazn -. Il primo tempo è stato brutto, non mi è piaciuto. Ero nervoso, doppiamente nervoso dopo l’ammonizione di Huijsen. Non avevamo mai sofferto così da quando sono arrivato. Bravissimi loro, io conosco l’allenatore e l’avevo detto che avrebbe giocato con coraggio, ma non possono mangiarci così”.

Sul gesto di Huijsen e della sua sostituzione: “Tenere in campo un 2005 ammonito per quel dito davanti alla bocca dopo aver realizzato il gol del vantaggio e con tutto lo stadio contro non è facile, era un pericolo, non me la sono sentita e l’ho dovuto cambiare.