Serie A: il Monza strapazza il Milan 4-2

Nel posticipo della 25a giornata di Serie A, il Milan perde 4-2 contro il Monza. Rossoneri a- 11 dall’Inter.

Una gara che sarebbe piaciuta tanto all’ex presidente del Milan Silvio Berlusoni che il Monza ha interpretato in manoera egregia , lasciando tanto amaro in bocca ai rossoneri che falliscono il soprpasso in classifica alla Juventus

.Dopo sette vittorie e due pareggi i rossoneri depongono le armi all’U-Powewr Stadium . Il Monza chiude il pimo tempo in vantaggio 2-0 grazie al calcio di rigore (46′) trasformato da Pessina e concesso dall’arbitro Colombo per il fallo di Twiaw su Dani Mota. In precedenza Di Gregorio infortunatosi lascia il posto a Sorrentino. Nel lungo recupero il Monza raddoppia grazie ad una grande ripartenza gestita da Colpani che vede l’inserimento di Mota, il portoghese punta Florenzi e di destro batte Maignan (51′).

Il doppio svantaggio costringe Pioli a sostituire Leao, Pulisic e Reijnders per Okafor, Chukwueze e Adli.

Il tecnico rossonero spera in una scossa , ma Jovic commette una grande sciocchezza rifilando uno schiaffo in faccia a Izzo. L’arbitro Colombo estrae il cartellino giallo ,. richiamato dal Var cambia il colore in quello rosso. Milan in dieci e tutto da rifare per Pioli.

A questo punto il tecnico rososnero si gioca la carta Giroud esce bennacer.

Il Monza, nonostante la superiorità numerica, fa fatica a gestire il pallone, il Diavolo accorcia al 64′ proprio grazie a una zampata del francese su assist di Pulisic .

Il Monza sente il fiato sul collo e risponde con due occasioni fallite da Birindelli e Pereira. All’88’ arriva il pareggio rossonero coun un chirurgico sinistro all’angolino di Pulisic. Il 2 a 2 sembra risulato acquisito , invece il Monza caparbiamente si butta in attacco e al 90′ Bondo con destro dal limite fa secco Maignan. Il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco, ma la tecnologia rende giustizia al centrocampista . Al 95′ l’ex Colombo cala il poker in contropiede e mette fine ai sogni scudetti del Milan.

.

IL TABELLINO

MONZA-MILAN 4-2

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio (43′ Sorrentino ); Birindelli , Izzo , Pablo Marí , A. Carboni 6, Gagliardini , Pessina ; Colpani (36′ st Pedro Pereira ), V. Carboni (21′ st Bondo ), Mota (36′ st Maldini 6); Djuric 6 (21′ st Colombo 6,5). A disp.: Gori, Donati, Caldirola, Bettella, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Zerbin. All.: Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Florenzi (38′ st Musah ), Thiaw , Gabbia , Theo ; Bennacer (9′ st Giroud ), Adli (1′ st Reijnders ); Chukwueze 5(1′ st Pulisic ), Loftus-Cheek , Okafor (1′ st Leao ); Jovic 4. A disp.: Sportiello, Mirante, Simic, Kjaer, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano. All.: Pioli

Arbitro: Colombo

Marcatori: 45′ rig. Pessina (MO), 51′ pt Mota (MO), 19′ st Giroud (M), 43′ st Pulisic (M), 45′ st Bondo (MO), 50′ st Colombo (MO)

Ammoniti: Djuric (MO), Pessina (MO), Mota (MO), Bondo (MO), Gabbia (M)

Espulsi: Al 7′ st Jovic (M) per condotta violenta

Note: Ammonito Palladino (MO) per proteste