Serie A: La Roma cancella la sconfitta contro l’Inter e batte il Frosinone 3-0

I giallorossi rimangono in corsa per la zona Champions League 3

II Frosinone pate bene e mette in difficoltà i giallorossi , è la Roma a proporsi in area avversaria con Lukaku , il tio da posizione angolata è preda di Turati. Il Frosinone sembra più reattivo e tra il 23′ e 6′ Soulè spaventa Svilar: la prima esce di poco , la seconda impegna il portiere giallorosso in un grande intervento. Lp’estreno difensore giallorosso è fenomenale quando su due conclusioni consecutive e da breve distanza nega il gol a Kaio Jorge .

La Roma fatica a contenere gli assalti del Frosinone , il pressing dei ciociari è asfissiante ma, è un fattore che espone i gialloblu ai contripiedi giallorossi, così al 38′ Huijsen parte in un slalom al limite dell’area e calcia un potente tiro all’incrocio , con Turati che può solo guardare la palla in fondo al sacco.

A inizio ripresa De Rossi richiama in panchina l’autore del vantaggio (ammonito in occasione del gol) e inserisce Llorente, esce anche Lukaku per Pellegrini.

Con i nuovi ingressi cambia il ritmo dei giallorossi che amministrano il possesso della palla sopratutto a centrocampo ma, i ritmi del match calano rispetto ai primi 45′. Le squadre si allungano e si spaccano, di occasioni se ne vedono poche, ma alla prima gli ospiti raddoppiano: conclusione dalla distanza di un Cristante fin troppo libero di calciare, Turati non trattiene e Azmoun insacca lo 0-2. Col risultato in archivio la Roma trova anche il modo di calare il tris: sul tiro di Baldanzi è largo il braccio di Okoli, Giua va a rivederlo al monitor e assegna il penalty, trasformato da Paredes. È l’episodio che chiude i conti di un match più equilibrato di quanto suggerisce il risultato, ma che sancisce l’ennesimo ko per i ciociari, ora davvero in zona caldissima. I giallorossi invece staccano Lazio e Fiorentina, rimanendo in piena corsa Champions.

IL TABELLINO

Frosinone-Roma 0-3

Frosinone (4-3-3): Turati ; Lirola (23′ st Caso ), Monterisi , Okoli , Valeri ; Gelli , Mazzitelli , Brescianini (23′ st Harroui ); Soulé (43′ st Seck ), Kaio Jorge (23′ st Cheddira ), Reinier 6 (30′ st Barrenechea 6).

Allenatore: Di Francesco

Roma (4-2-3-1): Svilar ; Kristensen (22′ st Celik ), Mancini , Huijsen (1′ st Llorente ), Angelino 6 (37′ st Smalling ); Cristante , Paredes ; Baldanzi (37′ st Aouar ), Azmoun , El Shaarawy ; Lukaku 5,5 (1′ st Pellegrini ).

Allenatore: De Rossi

Arbitro: Giua

Marcatori: 38′ Huijsen (R), 26′ st Azmoun (R), 36′ st rig. Paredes (R)

Ammoniti: Huijsen (R), Mancini (R), Azmoun (R)