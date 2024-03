E’ morto Joe Barone dg della Fiorentina

E’ morto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Lo rende noto sul proprio sito la società toscana, precisando che la camera ardente sarà allestita da mercoledì al Viola Park di Bagno a Ripoli. Barone, che domani avrebbe compiuto 58 anni, era ricoverato nella terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. Domenica aveva accusato un malore mentre si trovava a Bergamo per la partita della Fiorentina contro l’Atalanta, poi rinviata. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Nato il 20 marzo 1966 a Pozzallo, in provincia di Ragusa, Barone si trasferisce a otto anni a New York. È qui che incontra l’imprenditore Rocco Commisso che lo assume in Mediacom. Con l’approdo del tycoon nel mondo nel calcio, Barone è nominato prima vicepresidente dei New York Cosmos e poi, il 6 giugno 2019, direttore generale della Fiorentina. È il dirigente italo-americano a gestire in prima persona tutte le questioni legate alla squadra, incluso il progetto del Viola Park, il nuovo centro sportivo inaugurato nell’ottobre 2023.

Il cordoglio della Fiorentina

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata”. È quanto si legge in una nota pubblicata dall’Acf Fiorentina sul suo sito web.

“Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano – prosegue il comunicato -. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili”.

Come ricorda sempre la società, “tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.