Spalletti:”per quello che mi ha detto Acerbi, non c’è stato episodio di razzismo nei confronti di Juan Jesus”

La Nazionale azzurra guidata dal Luciano Spalletti pronta ha sostenere le due amichevoli negli Stati Uniti .- banco di prova- per i giocatori convicati per conquistarsi un posto agi prossimi Campionati Europei Giugno 2024, Nella conferenza stanpa del ct , , oltre le domande tecniche , non soono mancate quelle sulla vicenda che ha visto il calciatore dell’Inter Francesco Acerbi escluso daoa lista dei convocati per la presunta frase ‘razzista’ rivolta in campo al difensore del Napoli Juan Jesus durante il match Inter – Napoli posticipo Serie A di domenica sera. “Nel comunicato che abbiamo fatto c’è il mio pensiero – ha commentato Spalletti -. Per quello che mi ha detto Acerbi non c’è stato un episodio di razzismo, ma abbiamo una responsabilità e con cose ancora da chiarire è giusto agire. Sicuramente è un dispiacere enorme prendere queste decisioni per questi episodi qui, ma bisogna stare attenti. Ho provato a parlare con Juan Jesus ma ha il telefono spento”.