Europa League: Atalanta – Liverpool 0-1. decide Salah su calcio di rigore. Dea in semifinale

Sconfitta che non fa male per l’Atalanta iNel ritorno quarti di finale Europa League , il Liverpool al ‘Gewiss Stadium’ ha battuto l’Atalanta 1-0. Il gol su calcio di rigore trasformato da Salah al 7′ concesso per il fallo di mano di Ruggeri su cross di Alexander Arnold . I Reeds partono forte e sfiorano il raddoppio ancora co Salah , solo dvanti a Musso spara alto. Il portiere atalantino si oppone anche alle pericolose conclusioni di uis Diaz e Szoboszlai. Nella ripresa i nerazzurri poi alzano i giri, controllano la partita senza difficoltà e centrano il passaggio del turno senza rischi. L’Atalanta in semifinale incontrerà il Marsiglia

IL TABELLINO

ATALANTA-LIVERPOOL 0-1

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson (30′ st Pasalic), Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca (30′ st De Ketelaere), Miranchuk (34′ st Lookman).

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Touré, Bakker, Adopo, Hateboer, Bonfanti. All.: Gasperini

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (27′ st Gomez), Konate, Van Dijk, Robertson (35′ st Danns); Szoboszlai (21′ st Elliott), Mac Allister, Jones; Salah (21′ st Nunez), Luis Diaz (21′ st Diogo Jota), Gakpo.

A disp.: Adrian, Kelleher, Endo, Tsimikas, Gravenberch, Clark, Quansah. All.: Klopp

Arbitro: Letexier (Fra)

Marcatori: 7′ rig. Salah (L)

Ammoniti: Hien, Koopmeiners, Zappacosta (A); Luis Diaz (L)