Europa League: Roma-Milan 2-1. Giallorossi in semifinale

La Roma fa il bis allo stadio Olimpico dopo il successo (1-0) a San Siro , batte il Milan (2-1) davanti al suoi tifosi . Giallorossi che volano in semfinale Europa League dove affronterà il Marsiglia che ha eliminato il Bayer Leverkusen. Parte bene la squadra di De Rossi ‘ e passa in vnatggio al (12’); Pellegrini calcia di potenza e centra il palo , silla palla si avventa Mancini che mette in rete. Al (22) aa Roma raddoppia con Dybala dopo un’azione dirompente di Lukaku. L’espulsione di Celik al 30′ ha costretto la Roma a difendersi a oltranza per un’ora di gioco capitolando solo nel finale con un colpo di testa di Gabbia

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 2-1 (and. 1-0)

Roma (4-3-3): Svilar 6,5; Celik 5, Mancini 7, Smalling 7, Spinazzola 6; Bove 6,5 (36′ st Renato Sanches sv), Paredes 7, Pellegrini 6,5 (36′ st Angelino sv); El Shaarawy 6, Lukaku 6,5 (28′ Abraham 6,5), Dybala 7 (43′ Llorente 6,5). A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Azmoun, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa. All.: De Rossi 7.

Milan (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 4,5 (1′ st Chukwueze 6), Gabbia 5, Tomori 5, Hernandez 5; Bennacer 5 (40′ Jovic 5,5), Musah 6 (24′ st Florenzi 6); Pulisic 6 (24′ st Okafor 5,5), Loftus-Cheek 5,5 (1′ st Reijnders 5,5), Leao 4,5; Giroud 5. A disp.: Sportiello, Nava, Adli, Thiaw, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi. All.: Pioli 4.

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 12′ Mancini (R), 22′ Dybala (R), 40′ st Gabbia (M)

Ammoniti: Gabbia, Adli, Calabria, Tomori, Hernandez (M)

Espulsi: 30′ Celik (R) per gioco violento;