In evidenza
Trending NowView All

SERIE A, designazioni 33^ giornata

byRedazione
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0

Ecco i nomunativi deglia rbitri designati 33^ giornata Serie A

GENOA – LAZIO     Venerdì 19/04 h.18.30

FELICIANI

ZINGARELLI – SCARPA

IV:      MARINELLI

VAR:     ABISSO

AVAR:       LA PENNA

CAGLIARI – JUVENTUS     Venerdì 19/04 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – IMPERIALE

IV:      MASSIMI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       VALERI

EMPOLI – NAPOLI     Sabato 20/04 h.18.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – LIBERTI

IV:       BARONI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:        ABISSO

H. VERONA – UDINESE     Sabato 20/04 h.20.45

GUIDA

DI IORIO – PERROTTI

IV:     RUTELLA

VAR:     LA PENNA

AVAR:     FABBRI

SASSUOLO – LECCE     h. 12.30

DOVERI

ROSSI L. – SCATRAGLI

IV:      SANTORO

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     IRRATI

TORINO – FROSINONE     h. 15.00

RAPUANO

ROSSI M. – MASTRODONATO

IV:     CAMPLONE

VAR:     VALERI

AVAR:      MARINI

SALERNITANA -F IORENTINA     h. 18.00

MARCHETTI

PRETI – DE MEO

IV:       PERENZONI

VAR:     FABBRI

AVAR:     DI PAOLO

MONZA – ATALANTA     h. 20.45

GIUA

DEI GIUDICI – BERCIGLI

IV:     ZUFFERLI

VAR:      MARIANI

AVAR:       SERRA

ROMA – BOLOGNA      Lunedì 22/04 h. 18.30

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV:       SACCHI

VAR:      IRRATI

AVAR:      CHIFFI

MILAN – INTER     Lunedì 22/04 h. 20.45

COLOMBO (foto)

MELI – ALASSIO

IV:     MASSA

VAR:     MARINI

AVAR:       MARIANI

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
You May Also Like