SERIE B , le designazioni 34^ giornata

Ecco nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 20 aprile.
PALERMO – PARMA Venerdì 19/04 h. 20.30
AURELIANO (foto)
DI GIACINTO – BAHRI
IV: BORDIN
VAR: NASCA
AVAR: MERAVIGLIA
REGGIANA – COSENZA Venerdì 19/04 h. 20.30
SOZZA
BRESMES – TRASCIATTI
IV: CHERCHI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MIELE
ASCOLI – MODENA h. 14.00
AYROLDI
VIVENZI – LO CICERO
IV: MACCARINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
BARI – PISA h. 14.00
PEZZUTO
MOKHTAR – VOTTA
IV: D’EUSANIO
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
BRESCIA – TERNANA h. 14.00
BONACINA
D’ASCANIO – RICCIARDI
IV: LUONGO
VAR: MARIANI
AVAR: DI VUOLO
FERALPISALO’ – COMO h. 14.00
PRONTERA
FONTEMURATO – LAUDATO
IV: GRASSO
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
CATANZARO – CREMONESE h. 16.15
DIONISI
PRENNA – POLITI
IV: FRASCARO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAGNOTTA
LECCO – VENEZIA h. 16.15
MARCENARO
MARGANI – MINIUTTI
IV: RAMONDINO
VAR: MIELE (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI – CEPPI”)
AVAR: PAIRETTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI – CEPPI”)
SPEZIA – SAMPDORIA h. 16.15
DI BELLO
LOMBARDO – CIPRIANI
IV: GIACCAGLIA
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: NASCA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
SUDTIROL – CITTADELLA h. 16.15
TREMOLADA
PAGLIARDINI – SEVERINO
IV: ZOPPI
VAR: FOURNEAU
AVAR: CHIFFI