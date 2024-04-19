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SERIE B , le designazioni 34^ giornata

byRedazione
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Ecco nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 20 aprile.

PALERMO – PARMA    Venerdì 19/04 h. 20.30

AURELIANO (foto)

DI GIACINTO – BAHRI

IV:      BORDIN

VAR:     NASCA

AVAR:      MERAVIGLIA

REGGIANA – COSENZA     Venerdì 19/04 h. 20.30

SOZZA

BRESMES – TRASCIATTI

IV:      CHERCHI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MIELE

ASCOLI – MODENA      h. 14.00

AYROLDI

VIVENZI – LO CICERO

IV:       MACCARINI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       GHERSINI

BARI – PISA    h. 14.00

PEZZUTO

MOKHTAR – VOTTA

IV:     D’EUSANIO

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     LONGO S. (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BRESCIA – TERNANA    h. 14.00

BONACINA

D’ASCANIO – RICCIARDI

IV:      LUONGO

VAR:     MARIANI

AVAR:     DI VUOLO

FERALPISALO’ – COMO    h. 14.00

PRONTERA

FONTEMURATO – LAUDATO

IV:     GRASSO

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

CATANZARO – CREMONESE     h. 16.15

DIONISI

PRENNA – POLITI

IV:     FRASCARO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PAGNOTTA

LECCO – VENEZIA     h. 16.15

MARCENARO

MARGANI – MINIUTTI

IV:     RAMONDINO

VAR:      MIELE (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI – CEPPI”)

AVAR:       PAIRETTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI – CEPPI”)

SPEZIA – SAMPDORIA    h. 16.15

DI BELLO

LOMBARDO – CIPRIANI

IV:       GIACCAGLIA

VAR:      SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

SUDTIROL – CITTADELLA     h. 16.15

TREMOLADA

PAGLIARDINI – SEVERINO

IV:     ZOPPI

VAR:     FOURNEAU

AVAR:      CHIFFI

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