“Al di là del Muro, storie e leggende del Volley azzurro , di Maurizio Nicita finalista premio Bancarella sport 2024

INessuna disciplina in Italia è così inclusiva, paritaria e vincente: un movimento popolare e capillare nella sua presenza sul territorio.

Le donne, i cavalier, i muri e le schiacciate. Immergetevi in un racconto che vi renderà orgogliosi di essere italiani.

Le Nazionali azzurre di pallavolo da quasi mezzo secolo sono fra le più forti al mondo e vantano quattro titoli iridati con gli uomini e uno con le donne.

“AL DI LÀ DEL MURO” racconta delle imprese leggendarie di De Giorgi e dei suoi compagni di prima e degli allievi di poi. E di Lo Bianco, Togut e quelle splendide ragazze che si sono prese il mondo. Da Zorzi a Michieletto, da Piccinini a Sylla, attraversiamo la storia anche del nostro Paese per scoprire tutto quello che c’è al di là del muro.

In questa favolosa storia, Fefè De Giorgi è il nostro grande protagonista, denominatore comune di quasi mezzo secolo vissuto sotto rete. Tre volte campione del mondo in campo e poi condottiero come commissario tecnico dell’attuale squadra azzurra, salita di nuovo sul tetto del globo.

Una vita di passione per la pallavolo e anche di tanti sacrifici. Ogni traguardo se l’è conquistato con enorme forza di volontà, prima in campo e poi da allenatore, quando è finito persino al Circolo Polare Artico per conoscersi fino in fondo.

È l’eroe dei tre mondi, avendo vinto in Sudamerica (Brasile), Europa (Grecia, poi Polonia) e Asia (Giappone).

“Tra aneddoti e rigorose testimonianze da cronista vero – commenta Leo Turrini che del libro ha curato la prefazione –, Nicita ci fa sapere, orgogliosamente, questo: nel suo piccolo, che poi tanto piccolo non è, il volley ha contribuito a rendere l’Italia migliore. E scusate se e poco.”

L’AUTORE

Maurizio Nicita (Catania, 1960) giornalista de “La Gazzetta dello Sport” da oltre trent’anni. Come inviato per la Rosea ha seguito la Nazionale di pallavolo di Velasco negli anni Novanta e dal 2000 quella di calcio, raccontando per entrambe le vittorie dei Mondiali. Ha pubblicato: L’oro del volley (con Alessandro Gullo, Gs, 1999); Papaveri e papere (con Massimo Arcidiacono, Imprimatur, 2013); con lo schermidore Paolo Pizzo La stoccata vincente (Sperling & Kupfer, 2016, Premio selezione al 54° Bancarella Sport e secondo classificato al Premo letterario Coni); Lo scudetto della Paoletti, 1978 comanda Catania (Spe, 2018).