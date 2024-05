SERIE A: Inter-Lazio 1-1. Dumfries risponde a Kamada . Inizia la festa nerazzurra

Probaile che i tifosi si aspettavano una vittoria dei nerazzurrigiorno della festa scudetto nerazzurraa a San Siro, cpntro la Lazio per festeggaire nei modi migliori il ventesimo sudetto e la seconda stella, invece fino all’88’ la Lazio è in vantaggio grazie al gol nel primo tempo realizzato dal giapponese Kamada, bella la conclusione dal limite. Nella rirpesa un palo di Lautaro , nega il pareggio ai neo campioni d’Italia , alcuni interventi risolutori di Provedel sembrano destinati a ricordare una sconfitta nel giorno dei festeggiamenti. Miracolo di Pavard su Castellanos lanciato a rete , evita pericoli maggiori per Sommer, poi all’88’: calcio di punzione di Sanchez e stacco omperioso di testa di Dumfries che lascia di stucco Provedel. L”Inter è riuscita ad evitare la sconfitta .Per la Lazio di Tudor un punto che complica i piani da sesto posto.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 1-1

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 7, Acerbi 5,5, Bastoni 6 (18′ st C. Augusto 6); Darmian 6 (18′ st Dumfries 7), Barella 6,5, Calhanoglu 6 (31′ st Sanchez 6), Mkhitaryan 5,5 (18′ st Frattesi 6), Dimarco 6,5 (31′ st Buchanan 6); Martinez 6, Thuram 6,5. A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Bisseck, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Asllani, Arnautovic. All.: S. Inzaghi 6.

Lazio (3-4-2-1): Provedel 7,5; Patric 6, Casale 6, Gila 6,5 (33′ st Cataldi sv); Marusic 6, Rovella 6,5 (20′ st Guendouzi 6), Vecino 6, Pellegrini 6 (20′ st Hysaj 6); Kamada 7 (27′ st Luis Alberto 6), Zaccagni 6 (27′ st Felipe Anderson 6); Castellanos 6 . A disp.: Mandas, Renzetti, Lazzari, Pedro, Immobile, Isaksen, Gonzalez. All.: Tudor 6,5.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 32′ Kamada (L), 43′ st Dumfries (I)

Ammoniti: Casale (L)