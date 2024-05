Torino , Juric:”Ho fatto un gran lavoro , ma non credo sia stato apprezzato”

Ivan Juric si gode la vittoria (3-1) contro il Milan , che rilancia le ambizioni granata per una qualificazione in Conference league. Il tecnico croato soddisfatto ma, chiarisce:” Un’esperienza che non ho mai vissuto prima, vorrei più amore e meno litigi per godermi vittorie come quella di stasera contro il Milan, e che i nostri giocatori venissero più apprezzati. Non c’è la sensazione che il grande lavoro fatto sia capito e apprezzato, ma magari esagero io”. “Siamo vicini a qualcosa che sarebbe incredibile – ha commentato il tecnico granata -. Abbiamo fatto una stagione oltre ai nostri limiti dopo un inizio titubante, marciando a grande livello”.”L’Europa non cambierà il mio destino – ha annunciato Juric a Sky -. Avevo detto che sarei restato con l’Europa, ma qui c’è sempre una situazione di poca gioia e tanta polemica.