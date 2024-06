Dopo la vittoria all’esordio contro l’Albania per l’Italia la sfida con la Spagna di giovedì è l’esame importante decisivo per staccare il pass per gli ottavi di Euro ’24 .

Spalletti ha le idee chiare e per affrontare le Furie Rosse Spalletti non cambia. Dalle in allenamento di ieri si esclude il 4-3-2-1 della gara contro gli albanesi , ma che diventi un 4-3-3 con Frattesi, Jorginho e Barella a centrocampo, Chiesa a destra e Pellegrini a sinistra alle spalle di Scamacca.