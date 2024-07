Italia – Argentina 3-0

Un’Italvolley convicente ha battuto col lpunteggio di 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) l’Argentina primo test pre -olimpiadi , davanti ai 3590 spettatori del Palazzo Wanny di Firenze.

Giannelli e compagni si sono resi protagonisti di una prova in crescendo, dando la sensazione di migliorare la loro perfomance con il passare dei minuti. Dopo un avvio caratterizzato da qualche difficoltà, infatti, la situazione è via via migliorata fino a un terzo set che è sembrato essere a senso unico.

Per quanto riguarda le formazioni di partenza, consueto schieramento per il CT azzurro che ha mandato in campo la diagonale composta da Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero.

Dall’altra parte della rete Mendez ha scelto De Cecco in palleggio, Lima opposto, Martinez e Vicentin schiacciatori, Loser e Zerba centrali, Danani libero.

Ferdinando De Giorgi: “Il bilancio è buono, abbiamo fatto un lavoro mirato soprattutto con due gruppi che si sono alternati nell’ultimo periodo a Cavalese, anche i ragazzi più giovani sono cresciuti, è importante dare loro occasioni di quelle vere. E’ stato importante il lavoro fatto in Val di Fiemme, queste due partite ci servono per analizzare aspetti di gioco importanti, l’Argentina ha vinto la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, è una squadra importante da affrontare in questo momento. I ragazzi sono ben concentrati e focalizzati sull’obiettivo, i Giochi. Hanno voglia di far bene, non sono ragazzi che si accontentano e poi abbiamo dentro forze nuove, sono tutti atleti che hanno voglia di rappresentare al massimo la nostra Italia. Un pensiero va a Simone Anzani, negli ultimi due anni ci è mancato molto, lo salutiamo, lo sa che fa parte di questo gruppo, l’importante è che risolva i suoi problemi di salute, augurandogli di continuare la sua splendida carriera. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, ma queste partite servono proprio a questo, dobbiamo acquisire ritmo.“

Pallavolo Italia – Argentina 3-0

TABELLINO

ITALIA-ARGENTINA 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

Italia: Romanò 9, Lavia 14, Galassi 6, Giannelli 3, Michieletto 8, Russo 10, Balaso (L). Sbertoli, N.e. Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Laurenzano, Porro. All. De Giorgi.

Argentina: Martinez Franchi 8, Loser 8, Lima 9, Vicentin 2, Zerba 9, De Cecco, Danani (L). Sanchez, Conte, Koukartsev 5, Palacios 5 N.e. Gallego, Ramos, Palonsky. All. Menzez.

Durata Set: 29’, 29’, 27’

Arbitri: Cerra, Marotta

Italia: 5 a, 14 bs, 9 mv, 17 et.

Argentina: 1 a, 17 bs, 4 mv, 25 et.