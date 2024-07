Udinese impegnatat in 5 amichevoli

L’Udinese del nuovo mister Runjac è in ritiro a Bad Kleinkircheim, in Austria, e tra 20 luglio e il 3 agosto, sarà impegnmata in ben 5 amichevoli per essere pronti nei migliori dei modi alle prime gare ufficiali: l’esordio sarà in Coppa Italia il 9 agosto al Bluenergy Stadium con la vincente di Juve Stabia-Avellino. Si parte sabato con la sfida al Wofsberger, squadra di massima serie austriaca, per chiudere sabato 3 agosto con la gara contro l’Al Hilal delle stelle Koulibaly, Neymar e Milinkovic Savic. Nel mezzo gare di spessore contro Colonia, Konyaspor (massima serie turca) e i ciprioti dell’Aris Limassol. Il ritiro carinziano terminerà il 31 luglio proprio con l’amichevole contro l’Aris dopo la quale la squadra farà rientro a Udine.