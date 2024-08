Cynar Spritz sulla nuova maglia del Venezia FC 24/25,Uno stile unico, per la maglia più cool del calcio italiano

L’esordio in campo di ieri dei giocatori del Venezia FC durante la loro prima partita di campionato di serie A, allo stadio Olimpico contro la Lazio, è stata l’occasione ufficiale per presentare l’Home Kit 24/25, ovvero la nuova maglia.

Il club, riconosciuto come il più alla moda tra tutti, scende in campo con una importante collaborazione che vede Cynar Spritz Main Sponsor della prima squadra del Venezia FC, presente con il suo logo iconico sulla maglia ufficiale, realizzata da NOCTA come partner tecnico sportivo, sub-label di Nike creata da Drake, che fa il suo esordio nel calcio proprio con questa partnership.

Le maglie da gioco, l’espressione più concreta dell’identità di un club, anche quest’annodimostrano come la squadra della Laguna abbia saputo costruire un hype e una strategia dibranding davvero efficace. I kit sono caratterizzati da materiali innovativi e da una vestibilitàottimizzata per lo sport, con un design all’avanguardia che rispecchia la creatività del Venezia FC e del team NOCTA. La maglia home è caratterizzata dal nero come colore predominante epresenta un colletto a girocollo. Una banda arancio-verde corre lungo i fianchi, con i due coloriche tornano anche in corrispondenza dell’orlo delle maniche. Non mancano i dettagli dorati: illogo del club sul lato sinistro della maglia, il Main Sponsor Cynar Spritz al centro e sul lato destro il logo NOCTA. La particolarità più interessante è il pattern stellato, tono su tono sulla maglia,che racconta la fusione tra il brand NOCTA ed un cielo stellato sopra la città di Venezia. Cynar Spritz e Venezia FC condividono valori e obiettivi: pongono grande attenzione al lifestyle, parlano alle nuove generazioni, credono fermamente nell’importanza della socializzazione e della comunità. Un connubio di due realtà storiche che, forti del legame con il proprio passato, guardano al futuro con energia e dinamismo. Dopo il calcio d’inizio di ieri, il Venezia FC, supportato da Cynar Spritz, giocherà la prima partita in casa venerdì 30 agosto contro il Torino alle ore 18.30: il logo del famoso aperitivo al carciofo lascerà il segno e sarà infatti ben visibile dagli spalti dello stadio Pier Luigi Penzo, uno dei più particolari al mondo, nel cuore di Venezia sull’isola di Sant’Elena, colorandolo e arricchendolo con omaggi brandizzati per i tifosi. Si potrà inoltre brindare con Cynar Spritz, che sarà servito in tutte le aree hospitality dello stadio.In attesa delle prossime emozioni con il Venezia FC e di un grande evento dedicato alla tifoseria che si terrà a settembre, brindiamo a questa bellissima squadra e alla stagione che ci aspetta. Ovviamente con un Cynar Spritz. Cyn Cyn!

Cynar Spritz, storia di un aperitivo irriverente Cynar è il liquore al carciofo nato nel 1950 da un’idea di Angelo Dalle Molle, imprenditore e filantropo di Mestre. Gusto unico e particolare, carattere forte e deciso. Cynar è fresco, leggero, dolcemente amaro, dedicato a chi la vita se la vuole godere, con leggerezza ma senza superficialità, apprezzando la bellezza delle cose autentiche. Cynar deve tanto al suo passato e ai cari anni ’60: nel 1967 inizia la fortunata saga di Ernesto Calindri in Carosello. Il famoso attore teatrale e la “sua famiglia” diventano parte fondamentale della giornata degli italiani. Un appuntamento serale con gag e sketch – un bicchiere di Cynar –”Contro il logorio della vita moderna”.

Il 1995 segna una svolta nella storia del brand veneto che viene acquisito da Campari Group. Il gruppo ne studia i valori e ne comprende le caratteristiche fondanti; Cynar è parte del patrimonio storico italiano, un’icona vintage ancora molto presente.

La forza del passato vive nel brand ma anche nel prodotto stesso, e nella ricetta che è sempre rimasta segreta. Cynar nasce dall’infusione di 13 ingredienti naturali, tra erbe e piante. La più importante? Certamente il carciofo: da sempre immagine del brand, è anche la pianta da cui esso prende il nome, Cynar Scolymus, definizione botanica del carciofo.

Infatti Cynar è spinoso dal cuore tenero, proprio come il carciofo; un liquore dolce-amaro che sa adattarsi ad ogni necessità, per alleggerire il logorio della vita moderna. Con questo spirito, oggi si propone, oltre che come amaro, anche in una nuova veste, quella del Cynar Spritz, con prosecco e soda. Una proposta vintage-cool, una nuova tradizione che rappresenta una scelta non convenzionale nella categoria dello Spritz, rispondendo al bisogno di chi desidera sperimentare e sentirsi differente. Un marchio consolidato, quindi, Cynar, che incarna perfettamente lo spirito italiano e ha in sé tutta la forza per essere sempre attuale. Come la sua mission: opporsi al logorio della vita moderna.

Fondato nel 1907, il Venezia FC (VFC) è la squadra di calcio professionistica di Venezia, Italia. Il club è noto per la sua attenzione all'eccellenza sportiva e all'integrità, unita alla sua missione di responsabilità sociale, sviluppo della comunità, arte e conservazione di Venezia. Situato sull'isola lagunare di Sant'Elena, lo storico club gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo, il secondo stadio più antico d'Italia, adiacente alla sede della Biennale di Venezia. Per la maggior parte della sua storia,

il VFC ha militato nelle prime due divisioni italiane. Uno dei risultati più significativi del club è stata la vittoria della Coppa Italia nel 1940-41. Più di recente, il VFC è stato promosso dalla Serie D, alla Serie C, alla Serie B tra il 2015 e il 2020 e poi alla Serie A nel 2021 e ora di nuovo nel 2024, un traguardo considerato straordinario.