Napoli , Conte:”ci siamo sciolti come ve al sole”

Un pomeriggio così brutto non era mai capitato ad Antonio Conte. Un (3 ko all’esordio in campionato col Napoli al cospetto del Verona , il volto del tecnico la dice tutta durante l’intervista su Sky Sport. “Nel primo tempo ci siamo stati in campo solo noi, a inizio ripresa abbiamo concesso subito due tiri prendendo gol – le parole del tecnico salentino -. Successivamente ci siamo sciolti. Chiedo umilmente scusa, mi assumo tutte le responsabilità nei confronti del popolo napoletano. C’è da lavorare tanto, lo faremo. La prestazione è inaccettabile. Sono a disposizione per aiutare il club in tutti i modi. I ragazzi non rispondono davanti alle difficoltà: è un problema grave”.

Chiara l’analisi di Conte a Sky: “A preoccupare è vedere come siamo crollati nella ripresa. Dal mercato ne possono arrivare quanti ne vuole il club ma il problema va risolto a monte. Non parlo mai a caso. Osimhen? C’è da chiedere al club in merito all’esclusione: lui in ritiro si è allenato bene fin dall’inizio. Aldilà dei singoli calciatori bisogna avere un atteggiamento diverso, con più personalità. Nella difficoltà i ragazzi fanno fatica: questa cosa è grave e non si sistema in breve tempo”.