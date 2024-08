Serie A: Cagliari – Roma 0-0

Cagliari – Roma finisce con un pareggio senza reti . Alla Unipol Domus, i rossoblù hanno disputato una prova molto positiva , bloccando la Roma dei nuovi acquisti Dovbyk e Soulé, subito schierati dal primo minuto da De Rossi. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si è accesa nella ripresa con un’occasione divorata da Pellegrini e una traversa per parte negli ultimi dieci minuti; prima Dovbyk ha spaventato Scuffet su assist di Dybala, Il Cagliari risponde immediatamente con un gran destro da fuori di Marin, indubbiamente il migliore in campo per i rossoblù.

IL TABELLINO

CAGLIARI-ROMA 0-0

Cagliari (3-5-2): Scuffet ; Zappa , Wieteska , Luperto ; Azzi , Deiola , Prati (26′ st Adopo ), Marin , Augello ; Luvumbo (26′ st Pavoletti ), Piccoli (40′ st Lapadula). A disp.: Sherri, Obert, Iliev, Palomino, Hatzidiakos, Di Pardo, Makombou, Lapadula, Kingstone, Pereiro, Felici. All.: Nicola .

Roma (4-3-3): Svilar ; Celik , Mancini , Ndicka , Angelino ; Le Fèe (16′ st Baldanzi ), Cristante , Pellegrini ; Soulé (45′ st El Shaarawy), Dovbyk (45′ st Abraham ), Zalewski (24′ st Dybala ). A disp.: Ryan, Marin, Smalling, Dahl, Sangaré, Bove, Pisilli, Shomurodov, Joao Costa. All.: De Rossi

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Deiola, Azzi (C)